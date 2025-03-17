Depremler İçin Anlık Bilgi Nereden Alınır?

VATANDAŞLARIN SORUSU: BUGÜN DEPREM Mİ OLDU?

Vatandaşlar, sarsıntı hissettiklerinde en çok “bugün deprem mi oldu?” sorusunu arama motorlarında araştırıyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin internet sitesinde yer alıyor. Özellikle “bugün İstanbul’da deprem mi oldu?” veya “18 Mart Salı 2025 İzmir’de deprem mi oldu?” gibi soruların cevabı bu web sitelerinde bulunabiliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ’NİN ROLÜ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem haberlerini vatandaşlara sunuyor. Ayrıca, bölgesel olarak deprem araştırmaları yaparak, sitesinde son 500 depremle ilgili verileri halka iletiyor. Böylece, yaşanan depremlerin detayları kolayca erişilebilir hale geliyor.

AFAD’IN GÜNCEL HABERLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel bilgi sağlama görevine devam ediyor. “Bugün deprem oldu mu?” sorusunun cevabını takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın web siteleri düzenli olarak ziyaret edilebilir. Bu platformlarda, en güncel verilerle anlık deprem analizleri sunuluyor. Son 500 depremle ilgili bilgilere ulaşmak mümkün.