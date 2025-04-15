Depremler Türkiye’nin Farklı Bölgelerinde Meydana Geldi

15 Nisan 2025 SALI GÜNÜ DEPREM OLAYLARI

15 Nisan 2025 Salı günü, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde hafif şiddette depremler yaşanıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları sürekli olarak izliyor ve kamuoyunu bilgilendirme çabası içinde.

DEPREM NEREDE OLDU?

Peki, 15 Nisan 2025 Salı günü nerede deprem meydana geldi? Son depremler hakkında anlık bilgiler arayanlar için, Samsun’da da dâhil olmak üzere, güncel veriler paylaşılıyor. Hesaplamalara göre, belirli lokasyonlarda gerçekleşen depremler hakkında detaylı bilgiye ulaşmak mümkün.

GÜNCEL DEPREM VERİLERİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, bölgesel deprem araştırmalarını sürdürerek, en son 500 depremin bilgilerini halka sunuyor. Kandilli, güncel depremler hakkında bilgi vermek için resmi web sitesine kullanıcıları yönlendiriyor. Bunun yanında, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi de anlık olarak deprem haberlerini yayınlıyor.