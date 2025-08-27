Haberler

Depremler Türkiye’yi etkilemeye devam ediyor

Türkiye, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sarsıntılarla karşılaşmaya devam ediyor. Balıkesir’de 10 Ağustos’ta gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki depremin hemen ardından sismik aktivitelerin yoğunlaştığı Sındırgı’da, saat 05.46’da 4.4 büyüklüğünde yeni bir sarsıntı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, bu sarsıntı 10.12 kilometre derinlikte meydana geldi. Depremin etkisi çevre illerde ciddi panik yarattı ve halk arasında endişelere yol açtı. Bu durum, Türkiye’nin deprem kuşağında yer aldığını bir kez daha hatırlatıyor.

