Depremzede Altınlarını Çalan Polis İhraç Edildi

DEPREM SONRASI ALTINLARIN İADESİ KARIŞIKLIK YARATTI

Türkiye’nin 11 şehrinde büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde yaşamını yitirenlerin enkazından çıkarılan altınların zimmetine geçirdiği belirlenen bir polis memuru, memurluktan ihraç edildi. Olay Adana’da, Çukurova’daki İhsan Bayram Sitesi’nde meydana geldi ve burada yıkılan binada 82 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Yıkılan binanın enkazından çıkarılan altınlar, 100. Yıl Şehit Rüstü Bayram Polis Merkezi’ne teslim edildi. Görevli polis memuru E.C., depremde yaşamını yitirenlerin yakınlarına altınları güvenlik kamerasının önünde tutanak düzenleyerek teslim etti.

KİŞİLERİ ARAYIP ALTINLARI GERİ İSTEDİ

İddiaya göre, polis memuru E.C., altınları teslim ettikten bir süre sonra o kişileri arayarak, “Ailenize ait başka altınlar da var. Hepsini tek teslim tutanağı ile vermem gerek. Bu nedenle altınları iade edin, savcı incelemesi sonrası size geri teslim edeceğim.” dedi. Depremzede ailelerden bazıları, altınları yeniden E.C.’ye teslim etti. Depremzedelerden birinin altınları bozdurduğunu söylemesi üzerine memur E.C., “Benim tanıdık kuyumcum var. Oraya git, o altınları yeniden yaptır ve bana teslim et.” şeklinde yanıt verdi.

MÜFETTİŞLER DURUMU SORUŞTURDU

Ancak bir süre sonra altınlar geri gelmediği için E.C. şüpheli yanıtlar vermeye başladı. Depremzedeler, aynı apartmanda gelini ve iki yeğenini kaybeden avukat Nazan Akça Subaşı’ya ulaştı. Soruşturma dosyasına giren güvenlik kamerası görüntüleri, avukat Subaşı’nın E.C. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmasına neden oldu. Ancak dönemin savcısı takipsizlik kararı verdi. Bu durumda avukat Subaşı, kararın kaldırılması için Sulh Ceza Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, müfettiş görevini üstlendi ve Emniyet Genel Müdürlüğü konuyla ilgili müfettiş görevlendirdi.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNCELEMESİ DEVAM EDİYOR

Müfettişlerin incelemesi sürerken E.C., polislikten istifa etti. Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı, E.C. hakkında iki kez devlet memurluğundan ihraç cezası verdi. Hakkında zimmet, görevi kötüye kullanma ve diğer suçlamalardan dava açılan eski polis memurunun iddianamesinin hazırlanmasının ardından önümüzdeki günlerde ağır ceza mahkemesinde yargılanacağı öğrenildi. E.C.’nin savcılığa verdiği ifadede, kimseyi mağdur etmediğini ve altınların teslimi sırasında karışıklık yaşandığını söylediği belirtildi.

Avukat Nazan Akça Subaşı, polis memurunun haklı çıkmak için tutanak tarihlerini değiştirdiğini ileri sürdü. Subaşı, “28 Mart’ta teslim ettiği altınlar için tarihleri 28 Nisan olarak değiştirip kendisini haklı göstermeye çalışmış. Savcılık dosyasında bunların hepsi yer alıyor. Ben sadece kendi müvekkillerimle ilgili olanları tespit ettim ve milyonluk bir vurgun söz konusu.” dedi. Ayrıca altınlarını halen alamayan daha birçok mağdur olduğu ifade edildi.

DOLANDIRICILIĞIN PEŞİNDE

Depremzedelerin altınlarını geri almaya çalıştığını söyleyen Osma Özgen, polis memuru E.C.’ye o dönem yaklaşık 200 bin liralık altın teslim ettiğini belirtti. Özgen, “Orada canımızın derdindeyken enkazdan altınların bulunduğu haberi geldi. Daha sonra karakola gittik, bize 2 bilezik teslim edildi ancak eve gittiğimizde, ‘bu altınlar sizin değil, geri verin’ denilerek altınları geri aldı.” ifadesinde bulundu. Özgen, “Altınları geri vereceksin” dediğinde ise, “Enkaz kaldırılması bitsin, bütün enkaz elensin, altınları öyle vereceğim.” yanıtını aldığını aktardı.