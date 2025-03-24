Depremzede Çocuklara Umut Veren Proje

YÜREĞİMİZDEKİ IŞIK PROJESİNE DEVAM EDİYOR

Hatay Valiliği’nın öncülüğünde gerçekleştirilen ‘Yüreğimizdeki Işık’ projesi kapsamında, Erzin Halk Eğitim Merkezi ihtiyaç sahibi öğrenciler için tekstil ürünleri üretmiş. Depremden etkilenen çocuklara umut ışığı olan bu proje, afetzede çocukların yüzlerini gülümsetmeye devam ediyor. Proje çerçevesinde, öğrenci ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Erzin Halk Eğitim Merkezi’nin usta öğreticileri ve kursiyerleri tarafından çeşitli tekstil ürünleri üretildi.

TEŞEKKÜR TAKDİMİ YAPILDI

Erzin Kaymakamı Onur Özaydın ile Erzin ilçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Kenanoğlu, üretilen tekstil ürünlerini incelemek üzere bir araya geldi. İkili, projenin hayata geçmesinde emeği geçenlere ve hayırseverlere katkılarından dolayı teşekkürlerini sundu. Proje, bölgede yardıma ihtiyaç duyan öğrenciler için önemli bir destek sağlayarak, toplumsal dayanışmayı güçlendiriyor.