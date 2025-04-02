Depremzede Kadının Gözleme İle Mücadelesi

DEPREM SONRASI HAYATA TUTUNMA SÜRECİ

Hatay’da ikamet eden ve iki çocuk annesi olan Hatice Yılmaz, geçimini sağlamak amacıyla yufka ekmek ve gözleme yapıyor. Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda en fazla hasar gören yerlerden biri olan Hatay’da pek çok bina yıkıldı ve yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetti. Yılmaz, 6 Şubat 2023’te meydana gelen deprem sırasında İskenderun ilçesi Aşkarbeyli sokağındaki evinde bulunuyordu. Deprem sonrası eve ait tüm yapılar yerle bir olurken, Yılmaz konteynerde yaşamaya başladı.

GEÇİM İÇİN GELİŞTİRİLEN YÖNTEMLER

Hatice Yılmaz, konteynerin bahçesinde gözleme ve yufka ekmek yaparak ailesine finansal katkı sağlıyor. 58 yaşındaki Yılmaz, bahçesinde yaptığı patatesli, biberli, peynirli ve ıspanaklı gözlemelerin geçim kaynağı haline geldiğini ifade ediyor. Yılmaz, “6 Şubat depreminde evim yıkıldı, belli bir süre çadırda kaldık. Şimdi bize tahsis edilen konteynerde oturuyoruz. Gözleme ve yufka ekmek yapıp satarak geçimimi sağlıyorum, aileme katkıda bulunuyorum. Ben emekli değilim, eşim de emekli değil. Gözleme 40 TL, yufka 50 TL” diyerek yaşadığı zorlukları ve mücadelesini aktarıyor.