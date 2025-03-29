Depremzede Yakınları Deprem Şehitliğinde Buluştu

DEPREM ŞEHİTLİĞİNE ZİYARET

Adıyaman’da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin aileleri, Ramazan ayının son gününde deprem şehitliğine akın etti. Mezarlık ziyaretlerinde bulunan vatandaşlar, özellikle bu anlamlı günde sevdiklerini anmak için bir araya geldi.

DUALAR VE GÖZYAŞLARI İLE ANMA

6 Şubat 2023 depremlerinde yaşamını yitirenlerin yakınları mezarlığı ziyaret etti. Ellerinde Kur’an-ı Kerim ile dua eden depremzedeler, gözyaşlarını tutamadı. Mezar taşlarına sarılan çok sayıda kişi, hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak amacıyla duygusal anlar yaşadı. Mezarların üzerine bırakılan kişisel eşyalar ve yazılı taşlar, ziyaret edenlerin duygularını daha da derinleştirdi.

YİNE ACILAR YAŞANIYOR

Vatandaşlar, 6 Şubat’ta hayatını kaybeden yakınlarını anmak üzere mezarlığa geldiklerini belirterek, yaşadıkları acının hala taze olduğunu ifade etti. Geçmişte yaşanan böyle büyük afetlerin bir daha olmaması yönünde dileklerini ileten katılımcılar, hüznü ve kaybı bir kez daha derinden hissetti.