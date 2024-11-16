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“Depremzedeler Kiralık Ev Dolandırıcılığına Uğradı”

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KONTEYNER KENTTE YAŞAYAN AİLE DOLANDIRILDI

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde, 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremler sonrasında konteyner kente yerleştirilen bir aile, kiralık ev arayışında dolandırıcılığa maruz kaldı. Aynı evi birçok kişiyle paylaşan dolandırıcılar ailenin mağduriyetine neden oldu. Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan ancak sonrasında serbest bırakılan zanlı için büyük bir isyan söz konusu oldu.

KİRALIK EV İÇİN YARDIM ARAYIŞI

Depremler sonrasında ailesiyle birlikte konteyner kente yerleşen Hüseyin Soku, kış aylarında daha sıcak bir ortamda yaşamak için kiralık ev arayışına çıktı. Komşusunun aracılığıyla E.Y. isimli bir şahısla tanışan Soku, E.Y.’nin onlara yardımcı olacağını söylemesi üzerine 11 bin TL karşılığında anlaştıkları bir daire için iki aylık peşinat ödemesi yaptı. 1 Kasım itibarıyla eve taşınmaya hazırlanan aile, o dairenin birden fazla kişiye kiralandığını öğrenince büyük bir şok yaşadı.

ŞİKAYET VE YETKİLİLERDEN YARDIM TALEBİ

Aile, konuyla ilgili şikayet etmek amacıyla karakola giderek durumu anlattı. Yapılan araştırmaların ardından E.Y.’nin çok sayıda suç kaydına sahip olduğunu ve babasına ait daireyi birden fazla kişiye kiraladığını öğrenen aile, yaşadığı bu durum karşısında ikinci bir şok daha yaşadı. Yapılan şikayetler sonucunda gözaltına alınan E.Y., daha sonra serbest bırakıldı. Soku, mağdur edildiklerini ifade ederek yetkililerden yardım talep etti.

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