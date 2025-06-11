Depremzedeler Yeni Evlerinde Mutluluk Yaşıyor

DEPREMZEDELER YENİ YUVALARINA TAŞINIYOR

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde yıkıma uğrayan Avcılar Mahallesi’nde, dağdan kopan büyük kaya parçaları nedeniyle köy tahliye edilmişti. Depremzedeler, devletin sağladığı köy tipi afet konutlarına yerleşerek yeniden yaşamlarını kurmanın mutluluğunu yaşıyor. 73 yaşındaki Zekiye Kayaalp, “Hiç aklıma gelmezdi böyle ev yapacakları” diyerek yeni evinde hissettiği mutluluğu ifade etti.

DEVLET DESTEKLİ PROJELER

Onikişubat ilçesinde, 6 Şubat depremlerinin ardından birçok ev ya yıkılmış ya da hasar görmüş, bu süreçte hayatını kaybedenler ve yaralananlar da olmuştu. Devlet, afetzedelerin barınma sorununu çözmek amacıyla bölgede 82 köy evi projesi başlattı. İlk etapta tamamlanan 34 konut, depremzedelerin modern, sağlam ve geleneksel mimariye uygun yapılarda yaşamaya başlamasını sağladı.

KONUTLAR YENİ BİR HAYALET SUNUYOR

Yeni konutlarına taşınan afetzedeler, ilk bayramlarını bu yeni evlerde geçirmenin mutluluğunu yaşıyor. Hatice Çobanoğlu, “Allah razı olsun yaptıranlara vesile olanlara. Önceki yerim de güzeldi ancak bu evim de güzel. Sağ olsun Devletimizden” sözleriyle memnuniyetini dile getiriyor. Zekiye Kayaalp ise, “Çok memnunum. Evimize geldik, çok güzel. Aklıma, fikrime gelmezdi böyle ev yapacakları. Allah devletimizden razı olsun” şeklinde konuşuyor.

BELEDİYENİN YENİ KONUT PROJESİ

Teslim edilen konutların özellikleri arasında 139 metrekare büyüklüğünde, iki katlı ve 3+1 oda planına sahip olmaları yer alıyor. Bu konutlar, depreme dayanıklı ve köy yaşantısına uygun bir şekilde tasarlandı. Kahramanmaraş halkı, devletin sunduğu bu destekle kendilerine yeni bir yaşam alanı bulmanın mutluluğunu yaşıyor.