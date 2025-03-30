Depremzedelere Moral İçin Ramazan Korteji Başladı

ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI ETKİNLİK DÜZENLEDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ramazan Bayramı süresince depremzedelere moral vermek için “Ramazan Panayırı Bayram Korteji” etkinliği gerçekleştirdi. Bu etkinlik, Malatya’da başlayarak, depremin etkilediği diğer illerde de devam edecek.

ETKİNLİĞİN DETAYLARI

Bakanlık, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerden Malatya’da bayram coşkusunu artırmak amacıyla bu korteji düzenledi. MalatyaPark AVM önünden start alan kortej, bando takımları ve maskotların eşliğinde ilerleyerek, araçlarla konteyner kente ulaştı. Bayramlaşma esnasında bakanlık yetkilileri, özellikle çocuklar için çeşitli etkinlikler organize etti. Bayram sevincini dolu dolu yaşamaları için çocuklara şekerler ve hediyeler dağıtıldı. Maskot gösterileri sayesinde çocuklar, keyifli anlar yaşadı. Özellikle Nasrettin Hoca kostümlü maskot, miniklerle birebir ilgilenerek onları eğlendirdi.

GENİŞLEMİŞ ETKİNLİK ALANI

Ramazan Panayırı Bayram Korteji sadece Malatya ile sınırlı kalmayacak. Etkinlik, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay’ın İskenderun ilçelerinde de gerçekleştirilecek. Bayram süresince devam edecek olan etkinliklerde bando gösterileri, sürpriz etkinlikler ve eğlenceli programlarla afetzedelere moral vermek amaçlanıyor.