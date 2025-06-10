Depresyona Yatkın Meslek Grupları Belirlendi

ARAŞTIRMA SONUÇLARI

2015-2019 yılları arasında ABD’de 37 eyalet genelinde 536 binden fazla çalışanla gerçekleştirilen araştırma, meslekler ile depresyon tanısı arasındaki ilişkiyi ortaya koyuyor. Araştırmaya katılanların 80 bini, yaşamlarının bir döneminde depresyon tanısı aldıklarını belirtmiş. Kadınların, erkeklere göre depresyona iki kat daha fazla yakalandığı tespit edildi.

SEKTÖREL DEĞERLENDİRME

Sektörel bazda incelendiğinde, toplum ve sosyal hizmet alanında çalışanların yüzde 20,5’inin yaşamlarında en az bir kez depresyon tanısı aldığı belirlendi. Gıda hizmetleri çalışanları ikinci sırada, yüzde 20,1 ile yer aldı. Depresyon oranlarının yüksek olduğu diğer meslek grupları arasında sanat, eğlence, spor ve medya yüzde 18,6; konaklama ve yiyecek-içecek hizmetleri yüzde 18,4; sağlık ve sosyal yardım yüzde 18,2; perakende ticaret yüzde 17,7; hukuk, eğitim ve kütüphane hizmetleri ise yüzde 16,1 ile sıralandı.

DÜŞÜK DEPRESYON ORANLARI

Depresyon oranının en düşük olduğu sektörler ise maden yüzde 6,7, inşaat yüzde 8,9 ve tarım ile mühendislik işleri yüzde 9 olarak kaydedildi. Ancak araştırmacılar, bu düşük oranların yanıltıcı olabileceğini düşünüyor. Kırsal alanlarda ruh sağlığı hizmetlerine erişimin sınırlı olması ve erkek işçilerin yardım aramaktan kaçınması gibi etkenler bu durumun nedenleri arasında gösteriliyor.

DÜŞÜK STRES YÜKSEK KAZANÇ

Düşük stres düzeyine sahip ve yüksek maaş veren mesleklerin de var olduğu gözlemleniyor. 2024 Aralık ayında yayımlanan Resume Genius raporuna göre, belirli kriterleri karşılayan “düşük stresli” meslekler, aynı zamanda iyi kazanç sağlıyormuş. Bu işler, daha öngörülebilir çalışma saatlerine, destekleyici iş ortamlarına ve yönetilebilir iş yüklerine sahip olmalarıyla öne çıkıyor. Rapordaki tüm meslekler en az lisans düzeyinde eğitim gerektiriyor. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) ve O*NET Online verileri kullanılarak oluşturulan listede, stres seviyesi düşük ancak maaşı yüksek bazı meslekler su kaynakları uzmanı, astronom, aktüer, çevre ekonomisti, matematikçi ve coğrafyacı olarak sıralanıyor.