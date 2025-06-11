“Depresyona Yatkın Meslekler Araştırıldı”

ARAŞTIRMALAR VE BULGULAR

2015-2019 yılları arasında ABD genelindeki 37 eyalette 536 binden fazla çalışanla gerçekleştirilen bir araştırma, meslekler ile depresyon tanısı arasındaki ilişkiyi detaylı bir şekilde inceliyor. Bu çalışmaya katılan bireylerin 80 bini, hayatları boyunca en az bir kez depresyon tanısı aldıklarını belirtiyor. Ayrıca, kadınların erkeklere göre depresyona iki kat daha fazla yakalandığı da ortaya çıkıyor.

SEKTÖREL DEĞERLENDİRMELER

Sektörel bazda yapılan değerlendirmelere göre, toplum ve sosyal hizmetlerde çalışanların yüzde 20,5’inin yaşamlarının bir döneminde depresyona tanı aldığı tespit ediliyor. Gıda hizmetleri sektöründe çalışanların oranı ise yüzde 20,1 olarak kaydediliyor. Ayrıca, depresyon oranlarının yüksek olduğu diğer meslek grupları sıralanıyor: “Sanat, eğlence, spor ve medya: Yüzde 18,6; Konaklama ve yiyecek-içecek hizmetleri: Yüzde 18,4; Sağlık ve sosyal yardım: Yüzde 18,2; Perakende ticaret: Yüzde 17,7; Hukuk, eğitim ve kütüphane hizmetleri: Yüzde 16,1.”

DÜŞÜK ORANLI SEKTÖRLER

Depresyon oranının en düşük olduğu sektörler maden (yüzde 6,7), inşaat (yüzde 8,9) ve tarım ile mühendislik işleri (yüzde 9) olarak belirleniyor. Ancak araştırmacılar, bu düşük oranların yanıltıcı olabileceğini öne sürüyor. Kırsal bölgelerde ruh sağlığı hizmetlerine erişimin sınırlı olması ve erkek işçilerin yardım aramaktan çekinmesi gibi nedenler bu durumu etkileyebiliyor.

DÜŞÜK STRES VE YÜKSEK MAAŞ İLİŞKİSİ

Düşük stres seviyesine sahip ve iyi kazanç sağlayan bazı meslek grupları da mevcut. 2024 Aralık ayında yayımlanan Resume Genius raporuna göre, belirli kriterleri karşılayan “düşük stresli” işler, aynı zamanda yüksek kazanç sağlama potansiyeline de sahip. Bu tür işler, öngörülebilir çalışma saatleri, destekleyici iş ortamları ve yönetilebilir iş yükleri ile dikkat çekiyor. Listede yer alan meslekler arasında su kaynakları uzmanı, astronom, aktüer, çevre ekonomisti, matematikçi ve coğrafyacı gibi profesyoneller bulunuyor.