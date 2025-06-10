“Depresyona Yatkın Meslekler Araştırıldı”

ARAŞTIRMADA DEPRESYON TANISI

2015-2019 yılları arasında ABD genelinde 37 eyalette 536 binden fazla çalışanla gerçekleştiren araştırma, meslekler ve depresyon tanısı arasındaki bağı inceledi. Araştırmaya katılanların 80 bini, yaşamlarının bir döneminde depresyon tanısı aldığını belirtti. Ayrıca, kadınların erkeklere göre depresyona iki kat daha fazla yakalandığı ortaya çıktı.

SEKTÖRLERE GÖRE DEPRESON ORANLARI

Sektör bazında incelendiğinde, toplum ve sosyal hizmetlerde çalışanların yüzde 20,5’inin yaşamlarında en az bir kez depresyon tanısı aldığı gözlemlendi. Gıda hizmetleri çalışanları ise yüzde 20,1 ile ikinci sırayı aldı. Depresyon oranlarının yüksek olduğu diğer meslek grupları şunlardır: “Sanat, eğlence, spor ve medya: Yüzde 18,6, konaklama ve yiyecek-içecek hizmetleri: Yüzde 18,4, sağlık ve sosyal yardım: Yüzde 18,2, perakende ticaret: Yüzde 17,7, hukuk, eğitim ve kütüphane hizmetleri: Yüzde 16,1.”

DÜŞÜK DEPRESON ORANINA SAHİP SEKTÖRLER

Depresyon oranının en düşük olduğu sektörler ise maden (yüzde 6,7), inşaat (yüzde 8,9) ve tarım ile mühendislik işleri (yüzde 9) olarak belirtildi. Ancak araştırmacılar, bu düşük oranların yanıltıcı olabileceğini düşünüyor. Bunun nedeni olarak kırsal alanlarda ruh sağlığı hizmetlerine erişim kısıtlılığı ve erkek işçilerin yardım istemekten kaçınması gibi unsurlar öne sürülüyor.

DÜŞÜK STRES VE İYİ KAZANÇ İLİŞKİSİ

Ayrıca, düşük stres seviyesine sahip ve yüksek maaşlı bazı mesleklerin varlığı da dikkat çekiyor. 2024 Aralık ayında yayımlanan Resume Genius raporuna göre, belirli kriterleri karşılayan bu “düşük stresli” meslekler, iyi kazanç sağlama potansiyeline de sahip. Bu tür işler, öngörülebilir çalışma saatleri, destekleyici iş ortamları ve yönetilebilir iş yükleri ile öne çıkıyor. Raporda yer alan tüm mesleklerin en az lisans düzeyinde eğitim gerektirdiği belirtildi. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) ve O*NET Online verileri kullanılarak oluşturulan listede, stres seviyesi düşük ancak maaşı yüksek olan meslekler arasında su kaynakları uzmanı, astronom, aktüer, çevre ekonomisti, matematikçi ve coğrafyacı yer alıyor.