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Deptford’da Kadın Bıçaklı Saldırıya Uğradı

Olayın Ayrıntıları

Londra’nın Deptford bölgesinde 27 Mart’ta meydana gelen olayda, 40’lı yaşlardaki bir kadın, evinin kapısını açmaya çalışırken bıçaklı bir saldırganın hedefi oldu. Kadının yaşadığı anlar, evinin kapısındaki Ring marka güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, akşam saat 19:04’te kadının sırt çantası ve el çantasıyla evine döndüğü, merdivenleri inerek kapısına ulaştığı görülüyor. Kadın, el çantasında anahtarlarını ararken, yüzü kapalı ve siyah kıyafetli bir adam ani bir şekilde arkasında belirerek bıçakla saldırıyor.

Polisin Müdahale Süreci

Londra Emniyet Müdürlüğü (Met) tarafından yapılan açıklamada, olayın gerçekleşmesinden yaklaşık 10 dakika sonra polis ekiplerinin adrese intikal ettiği ve şans eseri kadının bir yaralanma yaşamadığı bildiriliyor. Polis sözcüsü, “40’lı yaşlardaki bir kadına, evinin önünde bir erkek tarafından yaklaşıldı ve bıçakla tehdit edildi. Memurlarımız olay yerine gitti ve mağdurla görüştü. Şu ana kadar herhangi bir tutuklama yapılmadı ve soruşturma devam ediyor” şeklinde bilgi veriyor. Bu tür bir durum, mahallesi açısından önemli bir konu oluşturarak halkta tedirginliğe sebep oluyor.

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