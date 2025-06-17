Derbent’ten Londra’ya Uzanan Başarı

BAŞARI HİKAYESİ ULUSLARARASI ARENADA SES GETİRİYOR

Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Derbent Köyü’nden doğan başarı öyküsü, global ölçekte dikkat çekti. Genç kadın girişimci Balca Alper Picht’in kurucusu olduğu “House of Hunny” markası, 2025 Londra Uluslararası Bal Yarışması’nda iki farklı kategoride altın madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. Derbent köyünde tamamen doğaya uyum içerisinde, sınırlı miktarda üretilen bal, hem içeriği hem de sunumu ile öne çıkıyor.

MODERN ESTETİKLE GELENEKSEL ARICILIĞI BİRLEŞTİRİYOR

House of Hunny markası, geleneksel arıcılığı çağdaş estetikle bir araya getirerek Anadolu’nun zengin bal üretim kültürünü dünya çapında duyuruyor. Picht’in ailesine ait olan çiftlikte üretilen 2024 yılı meşe balı, yarışmada hem Tat ve Kalite hem de Tasarım ve Ambalaj dallarında en yüksek ödüle layık görüldü. Uluslararası jüriyi etkileyen House of Hunny, yalnızca bir gıda markası olmanın ötesinde, doğaya saygılı üretimi, kadın emeğini ve sürdürülebilirliği simgeliyor.

DOĞALLIĞIN KIYMETİ VE KADINLARIN BAŞARISI

Altın madalyalı balın arkasındaki isim Balca Alper Picht, “Bu başarı yalnızca benim değil, toprağın, arıların ve bu topraklarda üreten kadınların başarısıdır. Derbent’ten Londra’ya uzanan bu yolculukta, doğallığın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gördük” diyerek, bu başarıyı tüm doğa ve emeğiyle birlikte paylaştığını ifade etti.