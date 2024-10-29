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Spor

Derbi Ardından Spor Muhabirine Saldırı

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İSTANBUL EMNİYETİ MÜDAHALESİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Galatasaray ile Beşiktaş arasında gerçekleşen futbol karşılaşmasının bitiminde RAMS Park önünde basın mensuplarının bulunduğu alanda yaşanan olaylarla ilgili müdahalede bulundu.

SAVUNMASIZ DURUMDAN YARALANMA

Yaşanan arbede sırasında, spor muhabiri Emre Kaplan yüzünden aldığı darbe nedeniyle kanama yaşadı ve hemen alandaki ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili yapılan araştırmalarda, Kaplan’ı darbeden şüpheli olarak S.G.’nin adı belirlendi.

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