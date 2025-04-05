Derbi Cezaları Açıklandı. Mourinho Ve Fred’e 3 Maç Yasak. Süper Lig’de Oynayabilecekler

FENERBAHÇE’YE AĞIR CEZALAR: MOURINHO VE FRED 3’ER MAÇ CEZA ALDI

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 2-1 sonuçlanan maçın ardından disiplin kuruluna sevk edilen isimlerin cezaları belli oldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fred, Mert Hakan Yandaş, Zufic, Foti, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay hakkında Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından karar açıklandı.

MOURINHO VE FRED’E 3’ER MAÇ MEN

PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un burnunu sıkarak kırmızı kart gören Jose Mourinho’ya 3 maç, Foti’ye 4 maç, Zufic’e 4 maç, Mert Hakan Yandaş’a 1 maç ve Fred’e 3 maç ceza verdi. Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay hakkında ise ceza uygulanmadı.

SÜPER LİG’DE OYNAMA İZNİ

Mourinho, Mert Hakan Yandaş ve Fred, aldıkları cezanın 4 maçın altında olması nedeniyle Süper Lig’de görev yapabilecek. Ancak Zufic ve Foti, cezalarını önümüzdeki 4 resmi maçta çekecek. Bu kararla birlikte Fenerbahçe, Türkiye Kupası’nda önemli kayıplar yaşayacak.