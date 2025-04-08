Derbi Cezaları Açıklandı! TFF Karar Verdi

GALATASARAYLI FUTBOLCULARIN CEZALARI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray takımının futbolcuları Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay’a verilen cezaları duyurdu. Buna göre her iki futbolcu da 1 resmi müsabakadan men cezası alırken, ayrıca 58 bin 500 TL para cezası ile de karşı karşıya kaldı.

TARAFTAR OLAYLARI NEDENİYLE CEZALAR

Sarı-kırmızılı kulüp, taraftarlarının neden olduğu saha olayları yüzünden 168 bin TL para cezası ödemek zorunda kalırken, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle de 54 bin TL ceza aldı. Bu olaylar, kulüp için önemli bir sıkıntı oluşturuyor.