derbi-hakemi-slavko-vincic-olacak

DERBİ ÖNCESİ HAKEM TARTIŞMALARI ALEVLENDİ

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki derbi öncesinde hakemle ilgili yaşanan tartışmalar giderek büyüyor. Lig’de şampiyonluk mücadelesinin yoğun bir şekilde devam etmesi, bu derbiyi daha da fazla önem taşıyan bir karşılaşma haline getiriyor. Günlerdir gündemde olan ve merakla beklenen bir konu ise nihayet açıklık kazandı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun, derbide düdük çalması için Sloven hakem Slavko Vincic ile anlaşmaya vardığı yönündeki iddialar her yerde konuşuluyor.

SLAVKO VINCIC’İN TECRÜBESİ

45 yaşındaki tecrübeli hakem Slavko Vincic, 2010 yılından beri FIFA’nın uluslararası hakem listesinde yer alıyor. Vincic, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Damir Skomina’nın ekibinde ek asistan hakem olarak görev üstlendi. Bununla birlikte, Wembley Stadyumu’nda gerçekleşen 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi finalini yönetmesiyle de dikkatleri üzerine çekti. Ayrıca, Vincic’in 1 Haziran 2024’te Borussia Dortmund ile Real Madrid arasında oynanacak olan 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’ni yönetmesi planlanıyor.