Derbi Heyecanı Fenerbahçe Beşiktaş Mücadelesinde

MAÇ BİLGİLERİ
Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’ndeki karşılaşma, saat 14.00’te başlayacak. Maçın hakemi Safa Yılmaz olacak.
LİDER FENERBAHÇE
Süper Lig’de oynadığı 8 maçı da kazanarak 24 puanla liderlik tahtasında oturan sarı-lacivertli ekip, bu süreçte 33 gol atıp, yalnızca 1 gol yemiş durumda.
Beşiktaş, 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alarak toplamda 16 puanla 5. sırada bulunuyor. Ligin 8. haftasında sahasında Galatasaray Petrol Ofisi’ni 1-0 mağlup eden siyah-beyazlı takım, Fenerbahçe Petrol Ofisi karşısında üst üste ikinci derbi zaferini hedefliyor.