“Derbi İçin 3 Bin 500 Güvenlik”

TRABZON’DA SIKILDIĞI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Trabzon kenti, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında gerçekleşen Trendyol Süper Lig maçı nedeniyle olağanüstü iki gün geçirdi. Geçen sezon iki takım arasındaki karşılaşmada yaşanan olayları göz önünde bulunduran Trabzon Emniyet Müdürlüğü, etkili güvenlik önlemleri aldı.

MAÇ YERİNDE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İLE DONATILDI

Fenerbahçe kafilesinin önceki gün şehirdeki otelinin çevresine polisler tarafından güvenlik barikatları kuruldu ve geçişler sıkı bir şekilde kontrol altına alındı. Maçın oynandığı Papara Park Stadı çevresinde ve içinde toplamda 3 bin 500 polis ile özel güvenlik personeli görev yaptı. Stada gelen tüm taraftarlar dikkatlice aranarak içeri alındı. Ayrıca, tribünlerde yüzlerce güvenlik görevlisi yerleştirildi. Geçen yılki maçta tribünden sahaya atlayan bazı Trabzonspor taraftarları ile Fenerbahçeli futbolcular arasında kargaşa yaşandığı unutulmadı.