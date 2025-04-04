Derbi İsyanı: Mert Hakan ve Hakem Tartışması

DERBİ SONRASI SOYUNMA ODASI DİYALOĞU

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından yaşananlar, soyunma odasında Mert Hakan Yandaş ile hakem Cihan Aydın arasında geçen bir diyalog ile gündeme geldi. Derbi sonrası soyunma odası koridorunda hakemin yanına giden Mert Hakan Yandaş, “Hocam, bana neden kırmızı gösterdin?” diye sordu. Mert Hakan, bu soruyu birkaç kez tekrarladı ve en sonunda hakemin “Adamın gırtlağını sıktın” yanıtını aldı.

KIRMIZI KART KAVGA ORTAMIYLA BAĞLANTILI

Maçın 87. dakikasında Barış Alper Yılmaz, oyundan çıkarak kendi kulübesine doğru giderken, Fenerbahçe’nin yedek kulübesinden kendisine söylenen sözlere cevap vermesiyle birlikte ortalık karışmıştı. Bu olayda kırmızı kart görenlerden biri olan Mert Hakan Yandaş, soyunma odası koridorlarında hakem Cihan Aydın’a yöneldi ve “Hocam, bana neden kırmızı kart gösterdin?” diye sordu. Cihan Aydın, ilk başta sessiz kalmayı tercih etti ve Mert Hakan bir kez daha aynı soruyu dile getirdi.

MERT HAKAN’DAN AÇIKLAMA

Cihan Aydın, Mert Hakan’ın sorusuna yine bir cevap vermedi. Fenerbahçeli futbolcu, ısrarla “Hocam, bana niye kırmızı kart gösterdin?” şeklinde sordu. Bunun üzerine hakem, “Adamın gırtlağını sıktın” dedi. Mert Hakan Yandaş, bu söyleme itiraz ederek, “Hocam, yemin ederim ben kimsenin gırtlağını sıkmadım, tam tersine ayırmaya çalıştım” diye yanıtladı. İfadesine devam eden Mert Hakan, Cihan Aydın’ın yine sessiz kalması üzerine, “Adımız çıkmış dokuza, inmez sekize… Ama yeminle ben kimsenin gırtlağını falan sıkmadım, sadece ayırmaya çabaladım” dedi.