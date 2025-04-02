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Derbi Maçı Kaosa Sahne Oldu

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MAÇTA YAŞANAN GERGİNLİK

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi, sahada çıkan olaylarla kaosa dönüştü. İki takım oyuncuları ve yedek kulübeleri arasında gelişen gerginlik, güvenlik güçlerinin müdahalesine yol açtı.

KIRMIZI KARTLAR HAVADA UÇUŞTU

Olaylar, maçın 84. dakikasında Fenerbahçe’den Mert Hakan Yandaş ile Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz arasındaki bir pozisyonla başladı. Tartışmaya, Galatasaray’dan Kerem Demirbay’ın da katılmasıyla, gerginlik daha da büyüdü ve her iki takımın yedek kulübeleri de olaya dahil oldu. Fenerbahçe’nin yardımcı antrenörü Salvatore Foti’nin de tartışmaya girmesiyle saha bir anda karıştı. Güvenlik güçleri, yedek kulübelerini ayırmak ve tansiyonu düşürmek amacıyla sahaya müdahale ederken, hakem hızlı bir şekilde kartlarına yöneldi. Sonuç olarak, Galatasaray’dan Kerem Demirbay ve Barış Alper Yılmaz, Fenerbahçe’den ise Mert Hakan Yandaş ve Salvatore Foti kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

DERBİDEKİ DRAMATİK ANLAR

Karşılaşma, zaten yüksek tempolu ve çekişmeli bir atmosferde sürerken, bu olaylar maçın dikkat çeken anlarını oluşturdu. İki takım arasındaki rekabetin zirveye çıktığı bu anlar, derbinin yalnızca skorla değil, sahadaki bu karmaşa ile de hafızalarda yer etmeye aday.

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