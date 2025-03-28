Derbi Öncesi Beşiktaş’tan Yabancı Hakem Hamlesi

MAÇIN DETAYLARI

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş, yarın evinde Galatasaray ile karşılaşacak. Bu önemli mücadelede Türk hakem Yasin Kol görev alacak. Siyah-beyazlı ekip, yayıncı kuruluş beIN SPORTS’un verdiği bilgiye göre, İsviçreli eski hakem Urs Meier’i Galatasaray maçını değerlendirmesi amacıyla İstanbul’a davet ediyor.

BEŞİKTAŞ BAŞKANINDAN AÇIKLAMALAR

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yabancı hakem taleplerine olumsuz yanıt vermesinin ardından, derbi için Yasin Kol’un atanmasına sert tepki gösteren Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray derbisi için Yasin Kol ve rakip takımın oyunu izleyecek bir ekip oluşturduklarını bildirmişti. Adalı ayrıca, “Maç anında hemen harekete geçeceğiz, paylaşımlar yapacağız. Hemen maç devam ederken tepkimizi göreceksiniz. Beşiktaş maçı kazanacak, herkes içini rahat tutsun! Taraftar tahriklere kapılmasın!” diyerek, heyecanlı bir atmosfer yaratacaklarının altını çizdi.