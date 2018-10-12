Derbi öncesi ‘Cocu’ kararı

Fenerbahçe taraftarları teknik direktör değişikliği beklerken, Ali Koç, takımla böyle bir adım atmayacağını paylaştı.

Son günlerde F.Bahçe camiası teknik direktör değişikliği beklerken, başkan Ali Koç bu yönde bir adım atmayacağını ilk futbolcularla paylaştı. Önceki gün FB TV’deki açıklamaların benzerini Beşiktaş derbisi öncesinde oyuncularla da yapan başkan, takıma net bir mesaj verdi.

Koç, “Aranızda Aykut Kocaman’ın ya da Ersun Yanal’ın gelmesini isteyenler var. Ancak size burada açık açık söylüyorum. İkisi de gelmeyecek. Phillip Cocu ile yola devam edeceğiz” diyerek hocasına duyduğu güvenin altını çizdi.

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