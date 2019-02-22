Derbi öncesi F.Bahçe’de şok sakatlık

UEFA Avrupa Ligi için Rus ekibi Zenit ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe’de sakatlık yaşayan Hasan Ali Kaldırım’dan kötü haber geldi.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Fenerbahçe, Rusya’nın Zneit takımına konuk oldu. St. Petersburg Stadyumu’nda oynanan mücadelenin ikinci yarısında Hasan Ali Kaldırım sakatlandı.
67. dakikada saha kenarına gelen Hasan Ali’nin yerine İsmail Köybaşı dahil oldu. Derbi öncesi Hasan Ali’nin sakatlığı soru işareti yarattı.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş’a 25 Şubat Pazartesi günü konuk olacak.
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