Derbi öncesi Fenerbahçe’de şok

Fenerbahçe’nin ezeli rakibi Galatasaray ile oynayacağı maçın öncesinde sarı-lacivertli ekibe kötü haber geldi.

Fenerbahçe’nin genç orta saha oyuncusu Oğuz Kağan, Ankaragücü ile oynanan maçta sakatlık geçirdi. Slimani, kırmızı kartla oyun dışında kalarak Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında evinde Ankaragücü’nü konuk eden Fenerbahçe’de, sakatlık şoku yaşanıyor.

Ülker Stadı’ndaki maça 11’de başlayan Oğuz Kağan, 57’de rakibiyle girdiği mücadele sonrasında sakatlık geçirdi.

Bir süre oyunda kendini deneyen genç orta saha, 60’da yerini Frey’e bıraktı.

Oğuz Kağan Güçtekin’in fibula kemiğinde kırık olduğu ve en az 3 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Slimani cezalı!

Fenerbahçe’nin Cezayirli golcüsü İslam Slimani, Benzia’nın yaptığı penaltının ardından hakem Hüseyin Göçek’e yaptığı itirazlar sonrasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Slimani, Galatasaray maçında forma giyemeyecek

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