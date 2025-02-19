Derbi Öncesi Galatasaray Savunmada Değişim Yapıyor

ÜÇLÜ SAVUNMADAN DÖRTLÜ SAVUNMAYA GEÇİŞ

Rizespor maçında üçlü defanstan istediği verimi alamayan Okan Buruk, derbide yeniden dörtlü savunmaya geçiyor. Defans hattı tekrar şekillenecek ve bu defansta Frankowski, Sanchez, Abdülkerim ve Eren Elmalı dörtlüsü, savunmanın temel direkleri olacak. Cuesta ise yedek kulübeye çekiliyor.

LEMİNA’NIN ROLÜ BELİRLENİYOR

Rize maçında oyuna girdikten sonra hem savunmaya denge getiren hem de hücumu destekleyen Mario Lemina, derbide ilk 11’de sahaya çıkacak. Okan Buruk, Torreira, Lemina ve Sara üçlüsüyle orta sahada sertliği ve pas kalitesini artırmayı planlıyor.

MERTENS YEDEK KULÜBESİNDE KALIYOR

Son haftalarda düşük bir form sergileyen Belçikalı yıldız Mertens, Okan Buruk’un farklı bir kurgu üzerinde durmasına neden oldu. Yaratıcılık konusunda alternatif isimlere şans tanınabilir.