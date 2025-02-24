Derbi Öncesi Gerginlik Tırmandı!

MAÇIN ÖNEMİ

Süper Lig’de 25. haftanın kapanışı, büyük bir heyecana sahne oluyor. Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşı karşıya gelecek. Bu önemli derbi için Sloven hakem Slavko Vincic görev alacak. Derbi öncesinde ise ortam oldukça geriliyor.

MERT HAKAN’IN TEPKİSİ

Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, şampiyonluk yarışını etkileyebilecek bu kritik maç öncesinde stadyumda yürüyüş yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Bu esnada Galatasaray taraftarları, Mert Hakan’a büyük bir tepki gösterdi. Stadyumun hoparlörlerinden Lvbel C5’in ‘HAVHAVHAV’ şarkısı çalındı ve bu olay kısa süre içerisinde sosyal medya platformlarında gündem yarattı.