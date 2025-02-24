Derbi Öncesi Oyuncuların İlginç Davranışı

MAÇ ÖNCESİ ÇARPICI GÖRÜNTÜLER

Türkiye’nin dört gözle beklediği Galatasaray – Fenerbahçe derbisi öncesinde, iki takım oyuncularının ilginç bir davranış sergilediği dikkat çekti. İstiklal Marşı’nın ardından, derbi öncesi sahaya dağılmadan önce oyuncuların birbirleriyle el sıkışmadığı ve başarı dileklerinde bulunmadığı gözlemlendi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ALDI

Bu durum, sosyal medya üzerinde büyük bir şaşkınlık yarattı. Gelişmeler, derbiye olan ilginin artmasıyla birlikte birçok kullanıcı tarafından paylaşılarak tartışmalara yol açtı. İşte bu anların görüntüleri…