“Derbi Primleri Açıklandı: Galatasaray – Beşiktaş”

DERBİYE HAZIRLIK VE ULAŞILAN PRİMLER

Süper Lig’in 10. haftasında futbolseverlerin ilgisi, Galatasaray ve Beşiktaş arasındaki dev derbiye yoğunlaştı. Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş’ı Ali Sami Yen Stadyumu’nda ağırlayacak. Şampiyonluk için kritik bir karşılaşma olma özelliği taşıyan bu mücadele, psikolojik olarak büyük bir avantaj sağlayacak. Her iki takımda olağanüstü hal ilan edildiği belirtildi. Galatasaray yönetimi, Florya’da moral vereceği takıma, Kadıköy’deki Fenerbahçe karşılaşmasında olduğu gibi, galibiyet durumunda 1.5 milyon euro (55.6 milyon TL) ödül vereceğini açıkladı. Beşiktaş cephesi de takıma destek olmak amacıyla Ümraniye’de bir ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyor ve oyunculara, “Siz maçı kazanın gerisini bize bırakın” mesajını iletmeyi amaçlıyor. Beşiktaş’ın bu maça özel olarak düşündüğü prim miktarının 1 milyon euro (37 milyon TL) olduğu gelen haberler arasında.

TARİHİ REKABET İÇİN 357. RANDEVU

Galatasaray ile Beşiktaş, yarın Trendyol Süper Lig mücadelesinde 357. kez karşı karşıya gelecek. Taksim Stadı’nda 22 Ağustos 1924’te Beşiktaş’ın 2-0’lık galibiyetiyle başlayan rekabet, tarihteki 356 maçta taraflar arasında 127 galibiyet ile Sarı-kırmızılılar, 115 galibiyet ile Siyah-beyazlılar elde etti. İki takım 114 maçta ise eşitliği bozamadı. Galatasaray, 496 gol ile en çok gol atan takım olurken, Beşiktaş 469 golle bu sayının gerisinde kaldı.

LİG MAÇLARINDA GALATASARAY ÜSTÜNLÜĞÜ

Lig tarihinde Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılan 132 maçta sarı-kırmızılılar galip gelirken, Beşiktaş 39 galibiyet elde etti. Taraflar, 43 karşılaşmada eşitliği paylaşırken, Galatasaray 162 gol ile, Beşiktaş ise 140 gol ile fileleri havalandırdı. Galatasaray, 2011’de açılan Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta Beşiktaş’a karşı kurduğu üstünlükle dikkat çekiyor. Bu statta Beşiktaş’ı 14 kez ağırlayan Galatasaray, 10 galibiyet aldı ve sadece 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Galatasaray, iç sahadaki son 7 derbide mağlubiyet yüzü görmedi. Son 7 derbide 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Galatasaray, son 4 iç saha maçında Beşiktaş’ı mağlup etmeyi başardı. “Cimbom”, rakibiyle oynadığı son 7 maçta 13 gol atıp, kalesinde 4 gol gördü. Galatasaray, bu süreçte 3 maçta kalesini gole kapatmayı başarırken, diğer 4 karşılaşmada rakibine sadece 1’den fazla gol şansı vermedi.

REKABETİN TARİHİ NOKTALARI

İlk randevu olan 22 Ağustos 1924’te Beşiktaş’ın 2-0 galibiyetiyle tanınan rekabetin golcülerinden “Baba” lakaplı Hakkı Yeten, 61 maçta 29 gol atarak en skorer futbolcu unvanını elinde bulundururken, Galatasaray’dan Gündüz Kılıç 31 maçta 21 golle Beşiktaş’a en fazla gol atan futbolcu oldu. Rekabette en çok gol atan isim Gündüz Kılıç, 30 Haziran 1940’ta yapılan karşılaşmada 5 gol atarak tarih yazdı.

EN FARKLI SKORLAR VE DERBİ OLAYLARI

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki en farklı skor, 30 Haziran 1940’ta gerçekleştirilen milli küme karşılaşmasında 9-2 olarak kaydedildi. Beşiktaş da 5-0’lık skorla üstünlük kurduğu mücadeleler yaşadı. Ayrıca, 2013-2014 sezonundaki maçta seyirci rekoru kırıldı ve 76 bin 127 biletli seyirci bu derbiyi izledi. Buna rağmen; belirli dönemlerde her iki takım da galibiyet almakta zorluk çekti ve bazı yıllar boyunca birbirlerinin üzerine çıkamadı.