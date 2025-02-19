Derbide Buruk’tan Sürpriz Savunma Hamlesi

BURUK’UN STRATEJİSİ DEĞİŞİYOR

Milliyet’in haberine göre Okan Buruk, derbide yeni transfer Davinson Cuesta’yı kulübeye alarak 4’lü savunma düzenine geçecek. Savunma hattında Frankowski, Sanchez, Abdülkerim ve Eren Elmalı’nın oluşturduğu bir dörtlü yer alacak.

SAVUNMA GÜVENLİĞİ ÖNE ÇIKIYOR

Okan Buruk’un en büyük amacı, savunma hattını daha sağlam tutarak Fenerbahçe’nin etkili hücum oyuncularına olanak tanımamak. Hücum hattında ise Galatasaray’ın yeni forveti Victor Osimhen’in tek başına sahada bulunacağı vurgulanıyor. Buruk’un bu taktiksel hamlesi, derbide kontrolü elde tutarak savunma güvenliğini artırmak ve Fenerbahçe’nin stratejisini bozmak maksatlıyor.