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Derbide Galatasaray Taraftarından Anlamlı Destek!

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DERBİ HEYECANI DEVAM EDİYOR

Galatasaray ile Fenerbahçe ya da Beşiktaş arasındaki büyük derbi için geri sayım sürerken, sarı-kırmızılı taraftarlar yeniden farkını gösterdi. Bir Galatasaray destekçisi, maç öncesi hazırlığını yalnızca tezahüratlarla değil, aynı zamanda manevi bir ritüelle de taçlandırdı. Elinde Kur’an-ı Kerim ile stada gelen bu tutkulu futbolsever, hem takımına destek verdi hem de sosyal medyada dikkat çekti. Tribünlerdeki coşkuya bu anlamlı görüntüler eklenince, derbi heyecanı katlanarak artmaya başladı.

MANEVi HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Bu durum, Galatasaray taraftarlarının derbi öncesi manevi hazırlıklarının ilk örneği değil. Daha önce Kadıköy deplasmanına ve iç saha maçlarına Kur’an-ı Kerim ile giden taraftarlar dikkat çekmişti. Bu sefer de stadyum yolunda çekilen görüntüler, “Manevi destek sahaya yansır mı?” sorusunu gündeme taşıdı. Sarı-kırmızılılar, bu davranışlarıyla hem takım ruhunu güçlendirdi hem de rakiplerine “Biz hazırız!” mesajını aktarmış oldu.

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