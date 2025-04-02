Derbide İlk Gol Avantaj Sağlıyor Mu?

DERBİDE İLK GOL BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı, son yıllarda yapılan derbilerde ilk golü atan tarafın genellikle kazanmasıyla dikkat çekiyor. Özellikle sarı-kırmızılı ekip, son 30 yıl boyunca Fenerbahçe ile yaptığı Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa maçlarında ilk golü atmayı başardı.

Son 30 yılda gerçekleşen toplam 16 karşılaşmada, ilk golü atan Galatasaray, bu maçların 10’unda öne geçmeyi başardı. Bu karşılaşmalardan 8’ini kazanırken, hükmen 3-0 kazandığı bir maç dahil, Fenerbahçe’ye karşı ilk golü attığı kupa maçlarını kaybetmiyor. Ayrıca 2 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.

FENERBAHÇE’YE KARŞI GOL ATMA BAŞARISI

Fenerbahçe’nin bu süreçteki performansı ise farklılık gösteriyor. Sarı-lacivertliler, son 30 yılda sadece 4 kez ilk golü atan takım oldu ve bu 4 maç içerisinde birer galibiyet ve mağlubiyet yaşarken, 2 kez de berabere kaldı. Ayrıca, bu iki takım arasında oynanan kupa maçlarından 2’si golsüz eşitlikle sonuçlandı. Maçın berabere bitmesi durumunda uzatma devreleri oynanacak. Eşitlik devam ederse, seri penaltı atışlarına geçilecek.