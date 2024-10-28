Derbide Özel Oyunlar Misli’de Bizi Bekliyor!

DERBİ HEYECANI

Süper Lig’in 10. haftasında büyük bir derbi gerçekleşiyor. 9 maç sonunda 25 puan toplayarak liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 8 maçta 20 puan toplayan Beşiktaş ile karşılaşacak. İki takımın namağlup mücadelesi bugün saat 20.00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta oynanacak. Misli, derbide “Şampiyon Oranlar” ile dikkat çekiyor. Misli üyeleri, derbiye “Türkiye’nin En Yüksek Oranları” ile oyun oynama imkanı buluyor. Bunun yanı sıra heyecanı artıran dev derbiye özel oyunlar ve oyuncu bahisleri de mevcut. Misli üyeleri, oyuncu bahisleri ile kazançlarına kazanç katma şansı yakalıyor.

ÖZEL OYUN FIRSATLARI

Galatasaray – Beşiktaş derbisine özel birçok oyun Misli’de yer alıyor. İddaa severler, farklı bahislere yönelerek derbinin tadını çıkartıyor. Bahis seçeneklerinden bazıları şunlar: “Hakem VAR Monitörüne Gider”, “Galatasaray geriden gelip kazanır”, “Galatasaray her iki yarıda da gol atar”, “00:00-30:00 dk arası gol olur”, “Top direkten oyuna döner” gibi heyecan verici alternatifler oyuncuların ilgisini çekiyor.

OYUNCU BAHİSLERİNE ÖZEL İSTATİSTİKLER

Misli’deki oyuncu bahisleri de oldukça çeşitli. Özellikle “Oyuncu Gol Atar”, “Oyuncu İlk Golü Atar”, “Oyuncu kaleyi bulan şut çeker”, “Oyuncu frikikten gol atar” gibi seçeneklerle üyeler farklı bahis fırsatlarına sahip oluyor. Ayrıca, şut, faul, isabetli pas ve ofsayt gibi seçeneklerin bulunduğu “Oyuncu Özel Kombosu” oyunları da Misli üyeleri tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Önemli oyuncuların istatistikleri de dikkat çekici: Victor Osimhen, Ciro Immobile, Yunus Akgün ve Mauro Icardi’nin son performansları Misli üyeleri için önemli bahis fırsatları sunuyor.

YENİ ÜYELERE 150 TL KAMPANYASI

Misli’ye yeni üye olan herkes 150 TL değerinde Misli Puan kazanıyor. Üyeler, bu kampanyaya katılarak 150 TL kazanma fırsatı yakalıyor. Özel oyunlar ve oyuncu bahisleriyle dolu olan Misli’de, derbinin coşkusunu en üst düzeyde yaşamak mümkün.