Derbiden Önce Fenerbahçe Bodrum’a Konuk Olacak

FENERBAHÇE YARA SARMAYA ÇALIŞACAK

Fenerbahçe, Süper Lig’de yara sarmak için mücadele verecek ve son haftaların formda ekibi Bodrum ile karşılaşacak. Mücadele, Grey Beton Bodrum Stadı’nda saat 20.30’da oynanacak. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan olacak.

BODRUM MAÇI ÖNCESİ EKSİKLER

Jose Mourinho’nun ekibinde sakatlıkları devam eden 3 oyuncu, bu mücadelede forma giyemeyecek. Sakat olan Fred, Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos, takımda yer almayacak. Ayrıca Bosna Hersek’in Romanya ile oynadığı maçta burnu kırılan Edin Dzeko, şans bulması halinde sahada özel karbon maskesiyle mücadele edebilecek.

CEZA SINIRINDAKİ İSİMLER

Fenerbahçe’de 4 oyuncu ceza sınırında bulunuyor. Kadroda yer almayan Çağlar Söyüncü’nün yanı sıra Filip Kostic, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş, kart görmeleri durumunda Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Ayrıca, Fenerbahçe taraftarı, kulüp cezası nedeniyle deplasman tribünündeki yerlerini alamayacak.