Derbilerde Yerli Hakem Kararı Alındı

HAKEM TARTIŞMALARI SONA ERDİ

Türkiye Futbol Federasyonu, derbileri yönetecek hakemlerin yerli mi yoksa yabancı mı olacağı konusunu netleştirdi. Riva’da bir araya gelen yönetim, derbiler için yerli hakem kullanma kararı aldı. Bu durum, Beşiktaş’ın Galatasaray derbisi için yaptığı yabancı hakem talebinin de reddedildiği anlamına geliyor. Beşiktaş Galatasaray maçı hakemi kim? Beşiktaş Galatasaray maçı hakemi yabancı mı, yerli mi olacak?

DERBİ HAKEMİ YERLİ OLACAK

Sports Digitale’den Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığına göre; TFF Yönetim Kurulu, derbileri yönetecek hakemleri belirlemek amacıyla Riva’da toplandı. TFF, derbiler için aldığı kararla Beşiktaş’ın Galatasaray derbisi için önerdiği yabancı hakem talebini de geri çevirdi. Beşiktaş ile Galatasaray arasında gerçekleştirilecek derbiyi bir yerli hakemin yönetmesi bekleniyor. Beşiktaş, milli aranın ardından Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray’ı ağırlayacak.

MAÇ DETAYLARI

29 Mart Cumartesi günü TÜPRAŞ Stadı’nda gerçekleşecek dev müsabaka, saat 20.30’da başlayacak. Ligin ilk yarısında RAMS Park’ta oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 2-1’lik skorla kazanmıştı.