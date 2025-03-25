Derbilerde Yerli Hakem Kararı Alındı

DERBİLERDE YERLİ HAKEM KARARI ALINDI

Türkiye Futbol Federasyonu, uzun bir süre boyunca devam eden derbileri yönetecek hakemlerin yerli mi yoksa yabancı mı olacağı konusundaki tartışmalara son verdi. Sports Digitale’den Yağız Sabuncuoğlu’nun verdiği habere göre; TFF Yönetim Kurulu, derbileri yönetecek hakemleri belirlemek üzere Riva’da toplandı. TFF, bu toplantıda alınan karar doğrultusunda Beşiktaş’ın Galatasaray derbisi için yaptığı yabancı hakem talebini geri çevirmiş bulunmaktadır.

DERBİ MAÇI DETAYLARI

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi yerli bir hakemin yönetmesi öngörülüyor. Beşiktaş, milli aranın ardından Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray’ı ağırlayacak. 29 Mart Cumartesi günü TÜPRAŞ Stadı’nda gerçekleşecek olan bu önemli karşılaşma, saat 20.30’da başlayacak. Ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı ise sarı-kırmızılı takım 2-1’lik skorla kazanmıştı.