Derbinin Ardından PFDK Sevk İşlemleri Başladı

TÜM GÖZLER KIRMIZI KART GÖREN İSİMLERDE

Dünyada büyük yankı uyandıran Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yaşanan olayların ardından, dikkatler kırmızı kart gören futbolcularla ilgili olarak hakem ve temsilcilerin Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) ilettiği maç raporlarına çevrildi. TFF Hukuk Müşavirliği, hakem Cihan Aydın ile temsilciler Murat Yamak, Ercüment Özinan, Serkan Atalay ve Harun Dağdeviren’in raporları doğrultusunda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk sürecini başlatacak.

HAKEM AYDINDAN 7 KIRMIZI KART

Hakem Cihan Aydın, maç boyunca toplamda 7 kırmızı kart gösterdi. Aydın, karşılaşmanın 27. dakikasında penaltı kararına itiraz eden Fenerbahçe Kaleci Antrenörü Sandro Zufic’e kırmızı kart verirken, 90+2. dakikada saha kenarında çıkan kargaşada Fenerbahçe’den yardımcı antrenör Salvatore Foti ve Mert Hakan Yandaş’a, Galatasaray’dan ise Barış Alper Yılmaz ile Kerem Demirbay’a kadroda kırmızıyı gösterdi. Maç sonrasında ise Jose Mourinho ve Fred kırmızı kart aldı. Bu olaylar arasında en çok dikkat çeken isim, Okan Buruk’un burnuna müdahalede bulunan Mourinho oldu.

MOURİNHO İÇİN CEZA MERAK KONUSU

Mourinho, ‘sportmenliğe aykırı hareket’ sebebiyle 1-3 maç; eğer ‘saldırı’ gerekçesiyle sevk edilirse 5-10 maç men veya 45-90 gün hak mahrumiyeti cezası ile karşılaşabilir. Teknik adam ve futbolcular üst düzey cezalar aldıklarında bu cezalarını hem ligde hem de kupada çekerler. Ancak Fenerbahçe kupadan elendiği için ceza sadece lige yansıyacak. Eğer 3 maç ya da daha az ceza alırlarsa Galatasaraylılar bu sezondan itibaren, Fenerbahçeliler ise gelecek sezon itibarıyla cezalarını çekecekler ve başka takımlara geçseler bile cezalarını götürecekler.