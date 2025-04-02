Derbinin Cezalıları PFDK’ya Sevk Edildi

DİSCİPLİN SÜRECİ BAŞLADI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig’de gerçekleşen Beşiktaş-Galatasaray derbisindeki olaylar sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen kişileri duyurdu. Derbi sonrası tartışmalar devam ederken, cezai süreç resmi olarak başlamış durumda.

TFF’nin resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, Beşiktaş, Galatasaray, Bellona Kayserispor ve Sipay Bodrum FK, çeşitli ihlaller sebebiyle PFDK’ya yönlendirildi. Beşiktaş ve Galatasaray, derbideki “çirkin ve kötü tezahürat” ile “saha olayları” nedenleriyle disiplin kuruluna sevk edildiler.

Beşiktaş’ın genç yeteneği Semih Kılıçsoy, maçı sırasında gerçekleştirdiği “kural dışı hareketi” nedeniyle tedbirli bir şekilde PFDK’ya gönderildi. Galatasaray Kulübü Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu ise “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları” yüzünden tedbirsiz olarak disipline alındı.

Beşiktaş-Galatasaray derbisi, saha içindeki mücadelede olduğu kadar saha dışındaki olaylarla da dikkat çekti. TFF’nin bu sevklerle, futbolun disiplin kurallarını koruma kararlılığını bir kez daha vurguladığı belirtiliyor. PFDK’nın alacağı kararlar ise merakla bekleniyor.