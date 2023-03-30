Derbinin hakemi açıklandı

Spor Toto Süper Lig’de heyecan devam ediyor. Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş maçının hakemi ise Halil Umut Meler olarak açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig’in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiyi, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Açıklamada, “Spor Toto Süper Lig’in 27. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir. 02.04.2023 Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasının hakem triosu manuel olarak atanmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Halil Umut Meler 3. kez Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, kariyerinde 3. kez Fenerbahçe – Beşiktaş derbisinde düdük çalacak. Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

Halil Umut Meler, kariyerinde daha önce Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki 2 karşılaşmada görev aldı.

19 Temmuz 2020 tarihinde Beşiktaş’ın ev sahipliğinde oynanan derbiyi siyah-beyazlılar 2-0 kazanırken, 21 Mart 2021 tarihindeki müsabaka ise 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

İki takım da Meler ile 1’er kez kazandı

Halil Umut Meler, Beşiktaş ile Fenerbahçe’nin Galatasaray, Trabzonspor ve kendi aralarında oynadığı toplam 12 maçı yönetti.

Kara Kartal, 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 mağlubiyet, 2 beraberlik alırken, Kanarya ise 7 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik, 5 yenilgi elde etti.

Süper Lig’de 27. hafta müsabakalarının hakemleri şöyle:

1 Nisan Cumartesi

16.00 Medipol Başakşehir – MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen

16.00 Trabzonspor – Yukatel Kayserispor: Erkan Özdamar

20.30 Galatasaray – Adana Demirspor: Ali Şansalan

2 Nisan Pazar

13.30 Hangikredi Ümraniyespor – arabam.com Konyaspor: Arda Kardeşler

16.00 Bitexen Giresunspor – Corendon Alanyaspor: Turgut Doman

20.30 Fenerbahçe – Beşiktaş: Halil Umut Meler

3 Nisan Pazartesi

20.30 İstanbulspor – Vavacars Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan