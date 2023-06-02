Derbinin hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde hakem Abdülkadir Bitigen görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemini açıkladı.

Yapılan açıklamada, “Spor Toto Süper Lig’in 37. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir.” denildi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde hakem Abdülkadir Bitigen düdük çalacak.

Süper Lig’de 37. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler şöyle:

Yarın:

16.00 Arabam.com Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Yasin Kol

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Volkan Bayarslan

19.00 Yukatel Kayserispor-MKE Ankaragücü: Cihan Aydın

19.00 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar

19.00 HangiKredi Ümraniyespor-Bitexen Giresunspor: Zorbay Küçük

19.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

4 Haziran Pazar:

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen