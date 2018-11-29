Derbinin hakemi belli oldu

Beşiktaş'ın Galatasaray ile karşı karşıya geleceği maçın hakemi Cüneyt Çakır olarak açıklandı.

Süper Lig’de heyecan devam ediyor. Beşiktaş’ın Galatasaray ile karşı karşıya geleceği maçın hakemi Cüneyt Çakır olarak açıklandı.

Haftanın hakemleri şu şekilde:

CUMA
20:00 Çaykur Rizespor MKE Ankaragücü (Fırat Aydınus)
20:00 Atiker Konyaspor – Aytemiz Alanyaspor (Halil Umut Meler)

CUMARTESİ
16:00 Medipol Başakşehir – Demir Grup Sivasspor (Alper Ulusoy)
16:00 Antalyaspor – Göztepe (Suat Arslanboğa)
19:00 Kayserispor- Trabzonspor (Mustafa Öğretmenoğlu)

PAZAR
16:00 Bursaspor – Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ali Palabıyık)
20:00 Beşiktaş – Galatasaray (Cüneyt Çakır)

PAZARTESİ
20:00 Evkur Yeni Malatyaspor – Akhisarspor (Özgür Yankaya)
20:00 Fenerbahçe – Kasımpaşa (Yaşar Kemal Uğurlu)

HÜRRİYET

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