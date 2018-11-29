Derbinin hakemi belli oldu

Beşiktaş'ın Galatasaray ile karşı karşıya geleceği maçın hakemi Cüneyt Çakır olarak açıklandı.

Süper Lig’de heyecan devam ediyor. Beşiktaş’ın Galatasaray ile karşı karşıya geleceği maçın hakemi Cüneyt Çakır olarak açıklandı.

Haftanın hakemleri şu şekilde:

CUMA

20:00 Çaykur Rizespor MKE Ankaragücü (Fırat Aydınus)

20:00 Atiker Konyaspor – Aytemiz Alanyaspor (Halil Umut Meler)

CUMARTESİ

16:00 Medipol Başakşehir – Demir Grup Sivasspor (Alper Ulusoy)

16:00 Antalyaspor – Göztepe (Suat Arslanboğa)

19:00 Kayserispor- Trabzonspor (Mustafa Öğretmenoğlu)

PAZAR

16:00 Bursaspor – Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ali Palabıyık)

20:00 Beşiktaş – Galatasaray (Cüneyt Çakır)

PAZARTESİ

20:00 Evkur Yeni Malatyaspor – Akhisarspor (Özgür Yankaya)

20:00 Fenerbahçe – Kasımpaşa (Yaşar Kemal Uğurlu)

HÜRRİYET