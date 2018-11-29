Derbinin hakemi belli oldu

Süper Lig’de heyecan devam ediyor. Beşiktaş’ın Galatasaray ile karşı karşıya geleceği maçın hakemi Cüneyt Çakır olarak açıklandı.
Haftanın hakemleri şu şekilde:
CUMA
20:00 Çaykur Rizespor MKE Ankaragücü (Fırat Aydınus)
20:00 Atiker Konyaspor – Aytemiz Alanyaspor (Halil Umut Meler)
CUMARTESİ
16:00 Medipol Başakşehir – Demir Grup Sivasspor (Alper Ulusoy)
16:00 Antalyaspor – Göztepe (Suat Arslanboğa)
19:00 Kayserispor- Trabzonspor (Mustafa Öğretmenoğlu)
PAZAR
16:00 Bursaspor – Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ali Palabıyık)
20:00 Beşiktaş – Galatasaray (Cüneyt Çakır)
PAZARTESİ
20:00 Evkur Yeni Malatyaspor – Akhisarspor (Özgür Yankaya)
20:00 Fenerbahçe – Kasımpaşa (Yaşar Kemal Uğurlu)
HÜRRİYET