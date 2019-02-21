Derbinin hakemi belli oldu

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem belli oldu.

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem Bülent Yıldırım olarak açıklandı.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 25 Şubat Pazartesi günü oynanacak derbi maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park’ta saat 21.00’de başlayacak derbide düdük çalacak Bülent Yıldırım’ın yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ve Asım Yusuf Öz olacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Serkan Tokat yapacak.

NTV