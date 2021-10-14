Derbinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe’nin Trabzonspor ile karşı karşıya geleceği maçı yönetecek hakem Ali Şansalan olarak açıklandı.
Süper Lig’de haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Süper Lig’in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Ekim Pazar günü oynanacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Süper Lig’in 9’uncu haftasında 19 puanla lider durumda olan Fenerbahçe, 18 puanla ikinci sırada bulunan Trabzonspor’a konuk olacak. Dev derbiye ise Ali Şansalan yönetecek.
ALİ ŞANSALAN DÜDÜK ÇALACAK
Süper Lig’in 9’uncu haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu. Pazar günü Trabzonspor’un, Fenerbahçe’yi konuk edeceği önemli karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak.