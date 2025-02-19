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Derbinin Hakemi Kim Olacak?

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GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ İÇİN HAKEM TARTIŞMALARI SÜRÜYOR

Süper Lig’deki şampiyonluk yarışı açısından kritik öneme sahip olan Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi öncesi hakem meseleleri gündemde oldukça ağırlığını koruyor. 24 Şubat’ta gerçekleşecek olan bu büyük maçta kimin düdük çalacağı ise büyük bir merakla bekleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), derbiyi yönetecek hakemin kim olacağına dair henüz bir karar vermemiş durumda. TFF’nin, bu önemli karşılaşmayı yönetecek ismi cuma günü açıklaması bekleniyor.

YERLİ HAKEM OLURSA FAVO Rİ İKİ İSİM ÖNE ÇIKIYOR

Eğer derbide Türk hakem atanırsa, Halil Umut Meler ve Atilla Karaoğlan adlı iki isim öne çıkıyor. Bu durum, derbiyi yönetecek hakemin yerli mi yoksa yabancı mı olacağı tartışmalarını da beraberinde getiriyor. Hürriyet’in haberine göre, resmi bir açıklama yapılmasına rağmen, bu iki ismin derbi için favori olabileceği belirtildi. Hakem atama süreci, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

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