Derbinin hakemleri açıklandı

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile karşı karşıya geleceği maçta ilk 11'ler belli oldu.

Heyecanla beklenen dev derbiye sadece saatler kaldı. Beşiktaş’ın Fenerbahçe’yi ağırlayacağı maçta ilk 11’ler belli oldu.

Vodafone Park’ta saat 21.00’de başlayacak derbiyi hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım’ın yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ve Asım Yusuf Öz olacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Serkan Tokat yapacak.

Antalyaspor, Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor’u mağlup ederek Süper Lig’de bu sezon ilk kez üst üste 3 karşılaşma kazanan siyah-beyazlılar, sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe’yi de taraftarının önünde yenip seriyi 4 maça çıkarmak ve zirve takibini sürdürmek amacında.

Süper Lig’de 23. haftaya 24 puanla küme düşme hattının bir basamak üstünde 15. sırada giren Fenerbahçe ise, alt sıralardan kurtulmak için derbide galip gelmeye çalışacak.

Ligde son iki maçını kazanamayan, UEFA Avrupa Ligi’ne de hafta içinde Rus ekibi Zenit’e yenilerek veda eden sarı-lacivertliler, derbide 3 puanı alarak taraftarlarını sevindirmeyi hedefliyor.

Ligde 23. haftaya Beşiktaş 39, Fenerbahçe ise 24 puanla girdi.

Beşiktaş derbiye formda oyuncusu Adem Ljajic’ten yoksun çıkacak.

Evkur Yeni Malatyaspor maçında siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren golü kaydeden Ljajic, gol sevinci sonrasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşerek derbide oynama şansını kaybetmişti.

Öte yandan, gözünde yaşadığı sorun nedeniyle geçen haftaki maçta forma giyemeyen Oğuzhan Özyakup’un derbide forma giyip giymeyeceği henüz netlik kazanmadı. Sağ göz korneasında tespit edilen enfeksiyon nedeniyle bazı antrenmanlara çıkmayan Oğuzhan’la ilgili karar maçtan önce yapılacak değerlendirmelerden sonra verilecek.

Beşiktaş’ta Fenerbahçe karşılaşması öncesi üç oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Necip Uysal, Dorukhan Toköz ve Gary Medel derbide kart görmeleri halinde 24. haftadaki İstikbal Mobilya Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek.

Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde Beşiktaş’tan kadrosuna kattığı Tolgay Arslan, ilk kez eski takımına karşı mücadele edecek.

Vodafone Park’a son olarak Beşiktaş’ın 29 Ekim 2018’de Çaykur Rizespor’la oynadığı maçta çıkan Tolgay, bu karşılaşmada yedek kulübesinde oturmuştu.

Daha sonra kadro dışı bırakılan ve ara transferin son gününde Fenerbahçe’ye transferi gerçekleşen Tolgay, 118 gün sonra Vodafone Park’a bu sefer rakip olarak çıkacak.

Fenerbahçe’de cezası sona eren Roberto Soldado, derbide sahada olacak.

Kırmızı kart cezası nedeniyle geçen hafta ligde Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyen İspanyol santrfor, UEFA Avrupa Ligi’nde listede olmadığı Zenit karşılaşmalarında da görev alamamıştı.

Toplam 3 maç sonra formasına kavuşacak Soldado, teknik direktör Ersun Yanal’ın en önemli gol umudu olacak.

Öte yandan, sarı-lacivertlilerde Martin Skrtel, Sadık Çiftpınar, İsmail Köybaşı, Andre Ayew, Eljif Elmas, Soldado ve Roman Neustaedter, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler Beşiktaş derbisinde sarı kart görmesi durumunda 24. haftadaki Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ – FENERBAHÇE

STAT: Vodafone Park

HAKEM: Bülent Yıldırım

SAAT: 21.00

YAYIN: beIN SPORTS HD1

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Mirin, Vida, Caner, Atiba, Dorukhan, Quaresma, Kagawa, Güven, Burak.

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Dirar, Tolgay, Moses, Soldado.

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

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