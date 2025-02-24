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Derbinin VAR Hakemi Alen Borosak Açıklandı

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SÜPER LİG’DE DEV DERBİ HEYECANI

Süper Lig’in 25. hafta mücadelelerinde, Galatasaray ile Fenerbahçe önemli bir derbide karşı karşıya geliyor. Rams Park’ta gerçekleştirilecek bu büyük maç, 20.00’de başlayacak. Maçı ünlü hakem Slavko Vincic yönetecek.

Vincic’in yardımcıları ise Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic olacak. Dördüncü hakem olarak Kadir Sağlam, maçın yönetimine katkı sağlayacak. Derbi öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, karşılaşmanın VAR hakemini de duyurdu. TFF’nin açıklamasına göre, VAR odasında Alen Borosak yer alacak. VAR asistanı olarak da Onur Özütoprak görev alacak.

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