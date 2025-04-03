Dere İçinde Erkek Cesedi Bulundu

CENAZE BULUNMASI

İzmir’de bir derenin içinde bir erkek cesedi bulundu. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede cesedin Turgut Eyigörür’e ait olduğu belirlendi. Edinilen bilgilere göre; Konak ilçesinin Kahramanlar Mahallesi’nde bulunan bir derenin içinde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, dere içinde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. İtfaiye ekipleri, cesedi dereden çıkardı. Polis tarafından gerçekleştirilen incelemede, cesedin 70 yaşındaki Turgut Eyigörür’e ait olduğu belirlendi. Ölüm nedeni belirlenmesi için ceset Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, olayla ilgili bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.