Dere Yatağında İskelet Şoku Yaşandı

Bu akşam saatlerinde, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nun Esentepe kısmında, otoyolda arıza yapan aracını güvenlik şeridine çeken bir birey, çevrede dolaşırken bir dere yatağında insan iskeletiyle karşılaştı. Şüpheli durumu anında yetkililere bildirdi.

UZUN SÜRE ÖNCE BIRAKILDIĞI TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerindeki incelemeler sonucunda, iskeletin uzun bir süre önce buraya bırakıldığı belirlendi. İskeletin cinsiyeti, kimliği ve ölüm nedeni, kesin olarak belirlenmesi amacıyla Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.