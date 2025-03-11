Gündem

Dere Yatağında İskelet Şoku Yaşandı

dere-yataginda-iskelet-soku-yasandi

Bu akşam saatlerinde, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nun Esentepe kısmında, otoyolda arıza yapan aracını güvenlik şeridine çeken bir birey, çevrede dolaşırken bir dere yatağında insan iskeletiyle karşılaştı. Şüpheli durumu anında yetkililere bildirdi.

UZUN SÜRE ÖNCE BIRAKILDIĞI TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerindeki incelemeler sonucunda, iskeletin uzun bir süre önce buraya bırakıldığı belirlendi. İskeletin cinsiyeti, kimliği ve ölüm nedeni, kesin olarak belirlenmesi amacıyla Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Gündem

İznik Gölü Kıyısında Sazlık Yangını Çıktı

İznik Gölü kenarındaki sazlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Söndürme çalışmaları devam ediyor.
Gündem

Yalova’da Kumar Operasyonu: 13 Kişiye Ceza

Yalova'da düzenlenen operasyonda kumar oynayan 13 kişiye toplamda 120 bin 211 TL para cezası uygulandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.